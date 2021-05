Mottarone: legale, Perocchio non è stato ancora sentito

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - "In qualità di avvocato difensore dell'ingegner Enrico Perocchio, fermato questa notte per il tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone preciso che, allo stato attuale, il direttore d'esercizio dell'impianto non è ancora stato sentito dall'autorità giudiziaria né ha rilasciato alcuna dichiarazione". Lo afferma all'ANSA l'avvocato Andrea Da Prato, difensore di Andrea Perocchio, uno dei tre arrestati per l'incidente funiviario. (ANSA).