Lavoro: i sindacati, a marzo persi 1.709 posti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - I dati del mercato del lavoro a marzo in Trentino rimangono negativi, con una riduzione dei posti di lavoro creati dal sistema economico locale inferiore di 1.709 unità rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riporta una nota congiunta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil del Trentino, citando i dati del rapporto mensile dell'Agenzia del lavoro di Trento.

"La situazione del mercato del lavoro provinciale resta critica, nonostante l'aumento delle assunzioni di 1.745 unità rispetto a marzo dello scorso anno. Consistenti segnali di crescita delle assunzioni anche rispetto al 2019 potremo registrarle solo nei dati ufficiali di maggio e giugno, ma difficilmente nel 2021 si tornerà alle dinamiche delle assunzioni del periodo pre-pandemia", commentano i segretari Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

A quanto riferiscono i sindacati, nei primi tre mesi di quest'anno la dinamica delle assunzioni ha infatti già registrato un gap di oltre 5.500 posti di lavoro rispetto al 1/o trimestre del 2019. Rispetto a marzo 2020, commercio e pubblici esercizi registrano un ulteriore calo delle assunzioni pari rispettivamente al 21,2% e al 39,5%, con una riduzione dei contratti di lavoro per la componente femminile del 13,3%.

L'unico segnale positivo è quello dell'industria che traina tutto il mercato del lavoro. Nel manifatturiero e nelle costruzioni si registra un aumento di assunzioni del 31,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Rispetto al 2020 la variazione è del +63,3% per il manifatturiero e del +156,9% per le costruzioni.

Dato il contesto generale, Cgil, Cisl e Uil chiedono alla Provincia di Trento di rafforzare gli interventi di politica del lavoro in tutti gli ambiti, in vista dello sblocco dei licenziamenti. (ANSA).