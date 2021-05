Kompatscher, con green pass tornare alla fiducia reciproca

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - "Dopo questo periodo oppressivo di controlli reciproci al confine è giunto finalmente il momento in Europa di tornare alla fiducia reciproca". Lo afferma il governatore Arno Kompatscher in vista del green pass europeo.

Secondo Kompatscher, per le persone che, ad esempio, intendono raggiungere l'Italia sussistono ancora molteplici punti da chiarire. Attualmente per l'ingresso in Italia anche le persone vaccinate o guarite devono presentare un test antigenico negativo, prodotto non più di 48 ore prima. "Questa regolamentazione non ha senso e contraddice i principi del Green Pass europeo", spiega il presidente della Provincia di Bolzano che assieme ad altri presidenti di Regione lo ha fatto chiaramente presente al Governo. "Chiediamo subito un adeguamento, affinché si renda possibile e agevole l'ingresso in Italia con un certificato di vaccinazione o di guarigione", così il presidente della Provincia. (ANSA).