Covid: secondo giorno senza decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Secondo giorno senza decessi di pazienti covid in Alto Adige. I nuovi casi sono invece 62, dei quali 38 accertati tramite 903 tamponi pcr e 24 tramite 7491 test antigenici. Proseguono anche i test nasali nelle scuole, che ormai hanno superato soglia 570.000. I 443 risultati positivi sono stati confermati in 241 casi.

Stabile il numero dei ricoveri: 5 in terapia intensiva, 16 nei normali reparti e 8 nelle cliniche private. Mentre si è svuotata la struttura covid di Colle Isarco. Attualmente si trovano in quarantena 1.547 altoatesini e il numero dei guariti sale di 54 unità. (ANSA).