Covid: in una settimana 0 decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi per coronavirus in Trentino. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre di 45 nuovi contagi a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati, mentre le vaccinazioni sono arrivate a quota 280.000.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.150 tamponi molecolari dai quali sono emersi 17 nuovi casi positivi. Su 1.392 test antigenici sono stati rilevati 28 positivi. Fra bambini e ragazzi ci sono altri 10 casi: 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64. Fra i soggetti più anziani i casi sono solo 2 (uno in fascia 60-69 anni e uno fra gli ultra ottantenni), dato che viene correlato dalle autorità sanitaria alla campagna vaccinale in corso.

Anche negli ospedali la situazione sta migliorando: ieri le dimissioni sono state 7 ed i nuovi ingressi 3 con conseguente abbassamento del numero complessivo di pazienti ricoverati - attualmente 43, di cui 14 in rianimazione. I nuovi guariti sono 102. (ANSA).