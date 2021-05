Confindustria, Oberrauch nuovo presidente in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Il nuovo presidente della Confindustria in Alto Adige è Heiner Oberrauch. E' stato eletto dall'assemblea generale che si è svolta al Centro congressi della fiera a Bolzano. Oberrauch succede a Federico Giudiceandrea.

Nel suo discorso Oberrauch ha parlato della fine di un epoca e di un "nuovo modo di pensare" che dovrà concentrarsi sul "fare meglio e non sul fare di più". "Si sta chiudendo un'era, ha detto Oberrauch, e quando un'era volge al termine, il rischio di aggrapparsi a vecchie idee e difendere i privilegi esistenti è concreto. Il cambiamento fa paura, ma non possiamo più continuare così", ha detto il neopresidente, per il quale "sostenibilità è la nuova parola per dire saggezza".

"Abbiamo bisogno di ridefinire il concetto di crescita che deve anch'essa tendere al 'meglio' invece che al 'più'. L'Alto Adige ha bisogno di un messaggio di questo tipo in tutti i settori e deve posizionarsi attraverso una visione ampia e inclusiva, che va ben oltre il turismo, le mele, lo speck e il vino.

Il presidente della Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto in collegamento audio, ha apprezzato la "grande visione" di Oberrauch. "Questo è il momento delle scelte per il nostro futuro che dobbiamo declinare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il momento delle grandi opportunità di fare le scelte giuste che si fanno con la collaborazione leale", ha detto Bonomi. "Questo è quello che chiediamo di fare, fare scelte condivise che abbiano come ricaduta, l'eliminazione delle diseguaglianze che in questo Paese sono molto forti". (ANSA).