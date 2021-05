Merano, anteprima di primavera del Wine festival

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - In concomitanza con il Merano flower festival, in programma dal1'8 al 20 giugno 2021, si svolgerà anche un'anteprima del Merano wine festival, la manifestazione internazionale dedicata ai vini e alla gastronomia di eccellenza che solitamente si tiene in autunno.

L'edizione primaverile - informa una nota - si presenterà sotto le vesti di "Naturae et Purae", un evento dedicato alla sostenibilità e rivolto a un pubblico selezionato (non oltre 250 persone per sessione).

Il programma dell'evento prevede cinque momenti: distinti in "Campania Felix-Blanc de Blanc", dedicato ai vini della Campania, "Durante cult Enologist", con la presentazione di dieci vini di fama internazionale, "Catwalk Rosè", dedicata ai vini Rosè e alle bollicine, "Think Tank", sulla sostenibilità della filiera vitivinicola, e la competizione di "bartender" "Flower cocktail&drink".

L'iniziativa sarà integrata con la piattaforma digitale WineHunterhub per garantire uno spazio d'incontro digitale per produttori, visitatori e appassionati. (ANSA).