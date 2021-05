Dopo stop Covid torna Lunga notte delle chiese in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Venerdì prossimo, 28 maggio, dopo un anno di pausa forzata causa Covid, 51 chiese e cappelle in Alto Adige apriranno le loro porte per la Lunga notte delle chiese edizione 2021: 128 appuntamenti in presenza e in digitale su tutto il territorio "per riscoprire i tesori spirituali e artistici, ascoltare concerti d'organo, meditare assieme, benedire le biciclette, partecipare a visite guidate", come spiega la Diocesi di Bolzano e Bressanone. L'intero programma è disponibile online. (ANSA).