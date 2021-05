Covid: Segnana, in Trentino Rt medio 0,91 e incidenza a 90

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Il Trentino, secondo il report settimanale sul Covid, ha un Rt medio a 14 giorni dello 0,91 e un'incidenza di 90 malati ogni 100.000 abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per i pazienti Covid è pari al 13%, quello delle terapie intensive al 19%. Lo ha comunicato oggi l'assessore alla salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, al Consiglio provinciale.

A nome dell'assessore Achille Spinelli, Segnana ha inoltre ripercorso le iniziative del governo provinciale nel campo economico per fare fronte all'emergenza creata dall'epidemia.

In mattinata sono state discusse cinque risoluzioni presentate dalle minoranze e tre sono state respinte. (ANSA).