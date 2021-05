Covid: Kompatscher, Corona-Pass per ripartenza rifugi

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Chi questa estate vuole pernottare in un rifugio in Alto Adige dovrà essere vaccinato, testato oppure guarito. "Il Corona-Pass - ha annunciato il governatore Arno Kompatscher - sarà previsto per consentire ai gestori di aumentare la capienza, soprattutto nelle camerate, dopo un anno molto difficile". Nei prossimi giorni una circolare della Provincia chiarirà altri punti, anche per quanto riguarda l'utilizzo di Ffp2, per un'applicazione omogenea anche delle misure nazionali. Per il momento le Ffp2 resteranno obbligatorie sui mezzi pubblici. (ANSA).