Covid: Bolzano stanzia terzo pacchetto per famiglie

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - La giunta provinciale di Bolzano ha varato oggi il terzo pacchetto di aiuti covid per le famiglie. "In Alto Adige - ha detto l'assessore Waltraud Deeg - non solo la qualità della vita ma anche il costo della vita è elevato". Il primo pacchetto dell'aprile 2020 - ha ricordato - ammontava a 66 milioni di euro, il secondo del dicembre 2020 a quasi 49, mentre ora vengono stanziati 44 milioni di euro.

Potranno attingere soprattutto le famiglie che lavorano nel settore commerciale e stagionale e che in questi mesi hanno subito una forte riduzione delle entrate. Per questo motivo è stato aumentato il tetto di reddito. Il governatore Kompatscher ha sottolineato che questi aiuti sono possibili grazie all'autonomia della Provincia di Bolzano. (ANSA).