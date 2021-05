Al Museo diocesano tridentino l'European Heritage Award

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Al Museo diocesano tridentino è stato assegnato l'European Heritage Award / Europa Nostra Award 2021, premio europeo per il patrimonio culturale, nella categoria 'Educazione, Formazione e Sensibilizzazione' per la mostra "L'invenzione del colpevole. Il 'caso' di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia".

Il Museo diocesano tridentino concorre ora all'assegnazione del Grand Prix che avverrà in autunno.

Quest'anno il massimo riconoscimento europeo nel campo del patrimonio è stato assegnato a 24 progetti provenienti da 18 paesi europei. (ANSA).