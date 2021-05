Zecche e zanzare, Fondazione Mach avvia monitoraggio

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - E' iniziata in Trentino l'attività di monitoraggio di zecche e zanzare da parte della Fondazione Edmund Mach (Fem) per creare mappe di rischio aggiornate e modelli matematici.

La Fem coordina, su incarico del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, la cabina di regia provinciale per la sorveglianza e il controllo dei vettori, ed è impegnata anche a livello internazionale nello studio delle malattie emergenti della fauna selvatica.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio condotta da Fem sulle zanzare dal 2008 ad oggi, sono 65.099 gli esemplari adulti raccolti (di cui 48.249 tigre), 115 i siti campionati, 22 i comuni interessati. Accanto a questa attività c'è anche Bugmap, l'app gratuita per smartphone sviluppata in Fem: i singoli cittadini possono segnalare la presenza di zanzare inviando le fotografie cosi da rendere possibile l'aggiornamento costante e in tempo reale delle mappe di distribuzione delle specie invasive sul territorio provinciale e l'identificazione precoce di eventuali nuove specie aliene. (ANSA).