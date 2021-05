Covid: quinto giorno senza decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Quinto giorno senza decessi per Covid-19 in Trentino. Lo comunica L'Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre della presenza di 18 nuovi casi positivi al molecolare e 2 all'antigenico.

I pazienti ricoverati sono 51, di cui 15 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e una dimissione.

Complessivamente sono stati effettuati 313 tamponi molecolari e 256 tamponi rapidi antigenici.

Riguardo ai vaccini, risultano somministrate 270.482 dosi, di cui 61.795 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 61.872 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 52.602 dosi e tra i 60-69 anni 54.184 dosi. (ANSA).