Covid: drive through Trento si sposta in località S.Vincenzo

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - A Trento il drive through cambia sede: da giovedì 27 maggio le vaccinazioni saranno effettuate non più nel parcheggio del PalaTrento di via Fersina ma nel nuovo drive through in località San Vincenzo.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che le persone che hanno prenotato la vaccinazione al drive through del PalaTrento sono state avvisate con un sms del cambio della sede del centro vaccinale. (ANSA).