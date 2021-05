Atletica: Crippa,a Tokyo si realizza il mio sogno di bambino

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - "Il mio sogno di bambino è realizzato: sarò a Tokyo, per un atleta il più grande di tutti.

Ora il sogno non è più solo partecipare, è qualcosa di più: arrivare tra i primi cinque, sei mezzofondisti più veloci". Lo ha detto Yeman Crippa ad un incontro stampa organizzato da Azienda per il turismo Madonna di Campiglio e Trentino Marketing.

"Sto molto bene e ho lavorato al meglio con il mio allenatore Massimo Pegoretti e tutto il team, ma saranno le gare del prossimo weekend a darmi le prime vere risposte", ha aggiunto Crippa.

Campiglio e il Trentino occidentale sono, per Crippa, un luogo speciale. Su queste montagne ha trascorso l'infanzia italiana e ha mosso i primi passi nello sport: prima la corsa in montagna, poi il cross, infine l'atletica. (ANSA).