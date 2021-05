Assegnata la scorta al presidente Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Da oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, avrà una scorta.

Lo comunica il commissario del governo, Sandro Lombardi, precisando che il provvedimento è stato preso "in relazione all'escalation di insulti, minacce ed attacchi ritenuti pesanti e preoccupanti in ragione alle problematiche inerenti la gestione dei grandi carnivori, ed esternati pubblicamente anche nell'ultima manifestazione degli animalisti".

"La decisione di assegnarmi la scorta è derivata da una scelta dell'autorità competente e non è frutto di una mia personale richiesta". Lo afferma il presidente della Provincia autonoma d Trento, Maurizio Fugatti.

"Tale assegnazione non cambierà nulla per quanto riguarda la mia attività istituzionale. Per quanto riguarda le minacce, continuerò a prendere le decisioni e le scelte che mi competono senza farmi condizionare e sempre e solo nell'interesse della comunità trentina", aggiunge Fugatti.(ANSA).