Musei: al Mart "Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo"

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - E' stata inaugurata oggi al Mart a Rovereto la mostra "Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo" che potrà essere visitata fino al 29 agosto. La mostra si aggiunge alle altre esposizioni aperte tra cui quella su Raffaello in dialogo con Picasso, de Chirico, Dalì.

"Con questa importante mostra dedicata a Botticelli si sancisce il successo dell'era Sgarbi per il Mart, museo che già in queste settimane con l'esposizione su Raffaello è tornato ad essere vissuto dai trentini e sempre più dai turisti. È la dimostrazione di un risultato positivo per Rovereto, la Vallagarina e tutto il Trentino, di cui dobbiamo riconoscere il merito al presidente Sgarbi. Che è venuto letteralmente per niente, per un incarico senza compenso, e girando le valli e le chiese si è inventato il Mart presente in tutti i luoghi del Trentino", così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Le presenze che lievitano in questi giorni in tutti gli spazi espositivi del museo sono "la dimostrazione - ha continuato Fugatti - che i trentini amano il Mart e le idee di Vittorio. È la consacrazione per un impegno verso il museo e il Trentino".

Da parte sua, Sgarbi presentando la mostra ha parlato di un percorso per il Mart, avviato dall'inizio della sua presidenza, che collega antico e moderno. "La contemporaneità di Botticelli parla da sola. Questo è il museo più bello d'Italia, per architettura, spazi, capacità di organizzare mostre", così Sgarbi. (ANSA).