Covid: un decesso in Alto Adige e 50 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - In Alto Adige nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso per covid. Il numero complessivo dei decessi da coronavirus da inizio pandemia sale pertanto a 1.172. Sono 50 i nuovi casi riscontrati grazie a 638 tamponi Pcr (32 positivi) e ai 8.071 test antigenici (18 positivi) eseguiti ieri.

Sono complessivamente 558.950 i test nasali eseguiti in 544 scuole della Provincia. 436 i risultati positivi, di cui 237 confermati, 146 PCR negativi, 53 in attesa del risultato o da verificare.

Nei normali reparti ospedalieri sono 14 i pazienti Covid-19, mentre altri 9 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Un paziente si trova in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre sono 5 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena sono 1.828. (ANSA).