Covid: Kompatscher, Corona-Pass solo per ambienti chiusi

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Da oggi anche in Alto Adige entrano in vigore norme meno stringenti per il contenimento della pandemia da Covid-19. Lo prevede la nuova ordinanza n.23/2021 firmata ieri sera dal presidente della Provincia Arno Kompatscher. In alcuni settori l'accesso ai servizi resta vincolato al possesso del Corona-Pass, ad esempio per le attività che si svolgono in ambienti chiusi con possibilità di assembramenti.

"Come annunciato, stiamo in gran parte seguendo i passi decisi dal Governo italiano. In alcuni settori vogliamo continuare ad usare il Corona-Pass: ci fornisce uno strumento collaudato per continuare a tenere le infezioni sotto controllo e i livelli di sicurezza alti" ha detto il presidente Kompatscher.

In base alla nuova ordinanza in generale all'aperto non è richiesto il Corona-Pass. Neanche per sport di squadra o di contatto, o ancora per attività legate alla musica. Il Corona-Pass non è più obbligatorio sin da subito per visitare i musei, per andare in piscina all'aperto, con l'esclusione in questo caso dell'accesso a spogliatoi e docce se ubicati in locali chiusi. Nessuna necessità di Corona-Pass neanche per gli ospiti delle strutture ricettive tranne per l'utilizzo delle aree benessere, delle piscine e delle sale fitness.

Dal 1 giugno inoltre anche all'interno di bar e ristoranti si potrà accedere senza Corona-Pass. (ANSA).