Torna il 'Pergine Festival', all'insegna della ripartenza

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Si apre il prossimo 2 luglio la 46/a edizione del "Pergine Festival", lo storico appuntamento culturale estivo che, a seguito della cancellazione della manifestazione autunnale del 2020, torna alla tradizionale programmazione estiva. La rassegna, che si concluderà il 17 luglio, rappresenta un punto di riferimento in Trentino per lo spettacolo dal vivo e per le arti performative sperimentali. In relazione alla situazione sanitaria in miglioramento, sono numerose le proposte all'aria aperta che invitano la cittadinanza a riappropriarsi degli spazi e a riscoprire il territorio.

"L'edizione 2021 - racconta la direttrice artistica Carla Esperanza Tommasini - vuole essere un invito alla riconnessione, al contatto e alla relazione dopo il lungo tempo di isolamento sociale e di vuoto culturale. L'obiettivo è far ripartire la cultura in piena sicurezza attraverso un ricco programma di eventi, spettacoli e performance".

Si parte con "Oasi", un fine settimana di musica e cinema al parco Tre Castagni, per proseguire poi con eventi, spettacoli, performance e installazioni. Debuttano a Pergine i danesi Cantabile 2 con "Tre riti" e i Dynamis con "Monday". Arrivano per la prima volta in regione anche l'"Oblomov Show" di Compagnia Oyes, "Riflessioni" di Claudia Caldarano e "Doppelgänger" di Compagnia Abbondanza/Bertoni. Il programma completo è su www.perginefestival.it. (ANSA).