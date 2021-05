Tir in fiamme sull'Autobrennero a Chiusa

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera sull'autostrada del Brennero nei pressi del casello di Chiusa per un tir in fiamme. All'arrivo loro arrivo l'intero camion, che trasportava piastrelle e abbigliamento, era invaso dalle fiamme. Il rogo ha innescato anche il bosco nelle vicinanze. Durante i lavori di spegnimento la corsia nord dell'autostrada era completamente chiusa per il traffico. Sul luogo dell'intervento oltre a questo Corpo Permanente, erano presenti i Vigili del fuoco volontari di Chiusa, Cardano, Laion e Albes come anche la Polizia stradale e gli ausiliari del traffico dell'A22. (ANSA).