Smantellata banda che spacciava in Valle Isarco

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Sono accusati di aver spacciato cocaina e hashish in Alta Valle Isarco. La polizia, in collaborazione con i carabinieri di Vipiteno, ha smantellato una banda, accusata di aver rifornito la valle con stupefacenti.

I primi due arresti - comunica la Questura di Bolzano - sono stati effettuati il 20 gennaio scorso, quando un 36enne e un avvocato di 42 anni sono stati trovati al casello autostradale di Vipiteno in possesso di mezzo chilo di hashish e 70 grammi di cocaina. Durante la perquisizione nella loro abitazione a Padova è stata rinvenuta anche una pistola detenuta illegalmente. Ora è stato arrestato ad Abano Terme (Pd) anche il loro presunto complice, un cittadino albanese di 41 anni. Anche lui deteneva illegalmente una pistola. Nel bidone della spazzatura aveva nascosto 2000 euro in contanti. (ANSA).