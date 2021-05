Ok gestione in-house, trenino del Renon riprende il servizio

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Dopo uno stop di tre giorni, domani mattina riprendono il servizio il trenino e la funivia del Renon e la funicolare della Mendola. Il Consiglio di stato ha infatti respinto il ricorso urgente presentato dall'ormai ex gestore Sad. Diventa perciò operativa la soluzione in-house tramite la Sta, voluta dalla Provincia di Bolzano.

Secondo il Consiglio di Stato, la richiesta misura cautelare appare "inutile per la parte appellante, che comunque non potrebbe continuare a gestire il servizio, quanto meno perché non più in possesso dei beni aziendali necessari". Va quindi "data preponderante rilevanza alla tutela dell'interesse pubblico allo svolgimento del servizio, nell'interesse della collettività, nei modi decisi dalla Provincia", ribadisce il Consiglio di Stato nel pronunciamento. (ANSA).