Giornalisti: Pierangelo Giovanetti è il nuovo portavoce Anac

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Da lunedì prossimo 24 maggio, Pierangelo Giovanetti, già direttore del quotidiano l'Adige per dodici anni e mezzo e prima inviato speciale di Avvenire, è il nuovo portavoce dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

Trentino, 57 anni, approfondita conoscenza della lingua inglese e tedesca, Giovanetti ha una lunga esperienza nei giornali e nella comunicazione. Ha condotto per vari anni Prima Pagina, la rassegna quotidiana dei giornali su RaiRadioTre nazionale; è autore di libri e di saggi, tra cui "L'informazione nell'era di internet", 1995, Vallecchi Firenze; "Posto fisso Addio", 2000 Baldini&Castoldi Milano; e "Europa, religioni, laicità", 2007, Ancora Milano. È stato visiting journalist presso le università di Berkeley, California, e di Harvard, Boston, dove ha tenuto lectures pubbliche in inglese. (ANSA).