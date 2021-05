Covid: un altro decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Terzo giorno di fila con un decesso di un paziente covid in Alto Adige. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 1.171. Sono invece 51 i nuovi casi, 39 analizzando 680 tamponi pcr e 12 tramite 5.964 test antigenici. Sono 30 i pazienti covid ricoverati: 6 in terapia intensiva (come ieri), 9 nelle cliniche private (-2) e 15 nei normali reparti ospedalieri (-4). Torna sotto soglia 2 mila il numero di altoatesini in quarantena che ora sono 1.876. Cresce invece di 86 il numero dei guariti che ora sono complessivamente 71.948. (ANSA).