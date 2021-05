Viola coprifuoco armato di pistola, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Un uomo, che violando il coprifuoco l'altra notte transitava in piazza Vittoria in compagnia di due amiche, è stato bloccato da una pattuglia della questura di Bolzano. I tre occupanti della vettura sono apparsi nervosi e quando l'uomo è sceso dalla macchina è stato osservato dagli agenti mentre si liberava di una pistola. E' scattato un controllo approfondito e l'uomo aveva con sé anche un tirapugni.

La beretta aveva la matricola abrasa e sette colpi inseriti nel caricatore. E' scattato così l'arresto per porto d'arma clandestina. Una pattuglia della questura, ha anche arrestato un bolzanino di 23 anni che, in evidente stato di ubriachezza, ha sottratto in un centro commerciale uno smartphone e una cassa acustica e durante la fuga ha aggredito e spintonato delle persone. Il giovane è stato bloccato nei pressi del centro commerciale ma si è opposto con pugni agli agenti, che a questo punto lo hanno arrestato. (ANSA).