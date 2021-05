Non solo fiori, a Trauttmansdorff più grande falena d'Europa

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Durante il censimento della biodiversità delle falene notturne nei Giardini di Castel Trauttmansdorff, è stata rilevata la presenza di esemplari di saturnia del pero o pavonia maggiore (Saturnia pyri), falena caratterizzata da un'apertura alare che può raggiungere anche i 16 centimetri.

All'insegna del motto "Diversity", insieme a Peter Huemer, ricercatore presso i Tiroler Landesmuseen di Innsbruck,i Giardini hanno dato il via ad un'indagine sulla biodiversità delle falene notturne nell'area dei Giardini. Questo gruppo di insetti di grande importanza ecologica non è mai stato censito a Trauttmansdorff, sebbene le falene costituiscano circa il 95% delle circa 3200 specie di lepidotteri presenti in Alto Adige.

L'indagine sistematica rappresentativa delle diverse specie di lepidotteri riscontrate in alcuni selezionati areali dei Giardini funge da base per futuri progetti di promozione della biodiversità a Trauttmansdorff e, allo stesso tempo, da base scientificamente valida per futuri progetti di divulgazione sostenibile. (ANSA).