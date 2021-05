Fiera Bolzano diventa 'albergo per api' da 500 mq

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - In occasione dei lavori di ristrutturazione del tetto della Fiera, è stato realizzato il primo tetto verde con api di tutta Bolzano Sud. "Si tratta di un ulteriore tassello per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero quello di diventare la fiera più sostenibile d'Italia", afferma la Fiera.

500 m2 di vegetazione favorevole e adatta alla vita delle api, con tre fonti d'acqua e circa 5 tonnellate di mattoni, tegole e legno di scarto che le api selvatiche possono usare come materiale per i loro nidi: questo il risultato della collaborazione con Comune di Bolzano e Eurac Research, nonché con le aziende Climagrün e Trenkwalder & Partner che si sono occupate della realizzazione vera e propria.

"Con questo progetto pilota stiamo dando il nostro piccolo contributo alla biodiversità e alla lotta contro l'estinzione delle api e ci auguriamo che in molti ci imiteranno", spiega Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano. (ANSA).