Covid: un decesso in Alto Adige, 6 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Un altro decesso per Covid in Alto Adige (1.170 in totale). I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri - comunica l'Azienda sanitaria - sono 19, nelle strutture private convenzionate 11 e in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 e le persone in quarantena o isolamento domiciliare 2.018. Nella giornata di ieri sono stati 727 i tamponi molecolari con 34 positivi, mentre altre 18 persone sono risultate positive ai test rapidi antigenici ( 4.314 quelli eseguiti ieri). (ANSA).