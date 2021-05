Covid: Lido di Bolzano riapre con Corona-Pass

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Sabato 29 maggio riapre il Lido di Bolzano con orari e prezzi invariati rispetto allo scorso anno.

Confermata anche la fascia mattutina di apertura al pubblico per il nuoto libero nella sola vasca olimpionica dalle 7.00 alle 9.00. Ingressi giornalieri previsto dalle 9.30 alle 20.00 contingentati a 1.500 persone. Accesso consentito, a condizione del possesso dei requisiti Corona Pass, con due modalità: o su prenotazione dal sito web del Comune o direttamente alla cassa.

Previsti biglietti riservati per i due sistemi di accesso con ampia preferenza per la prenotazione online. Ingresso singolo: 6 Euro (ridotto 4); fascia mattutina: 3 Euro, ingresso dopo le 16.00: 4 Euro. Tessera da 12 ingressi 60 Euro (ridotto 40 Euro); supertessera da 25 ingressi: 85 Euro (under 12 e over 65, 50 euro). Quest'anno inoltre,a fronte dell'acquisto di una tessera multi ingresso, ci sarà la possibilità di affittare per l'intera stagione estiva, uno dei 178 armadi guardaroba presenti al piano superiore al costo di 40 Euro, oltre a 20 di cauzione.

Prenotazione telefonica degli armadietti guardaroba da martedì 25 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. A disposizione dei bagnanti a differenza dello scorso anno, anche spogliatoi e docce. Non potranno essere invece utilizzati armadietti e cabiine. (ANSA).