Coppia scomparsa, Cassazione: 'Benno resta in carcere'

E' stato confermato dalla Cassazione il fermo di Benno Neumair, il 30enne indagato dal 18 gennaio dalla Procura di Bolzano per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi dal 4 gennaio scorso. Il giovane rimane dunque in carcere. Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dei suoi difensori.

In particolare, Benno ha ammesso nell'interrogatorio dell'11 febbraio di aver ucciso i due genitori il 4 gennaio scorso, e poi gettato i loro cadaveri nel fiume Adige. Nonostante la confessione, sono state disposte dal gip degli accertamenti tecnico-scientifici, anche per avere dei riscontri rispetto alla versione dei fatti fornita dall'indagato che è stato arrestato la sera del 28 gennaio. In base a quanto raccontato dal trentenne bolzanino, lui stesso avrebbe strangolato padre e madre in casa con una corda e poi trasportato i cadaveri, con la Volvo station wagon di famiglia, fino al ponte Ischia Frizzi a Vadena, dove li ha gettati nel fiume Adige. Tracce biologiche di Laura Perselli e Peter Neumar, le due vittime, sono state poi rinvenute nel bagagliaio e nei sedili posteriori della Volvo. Sul ponte di Ischia Frizzi, oltre ad una macchia di sangue di Peter, è stata anche trovata una macchia con il Dna di Laura. In pratica gli accertamenti condotti dal genetista Emiliano Giardina hanno confermato quanto ha detto Benno. Il corpo del padre, Peter, è stato ritrovato nell'Adige lo scorso 27 aprile, all'altezza di Ravina, una frazione a sud di Trento, dopo quasi quattro mesi dalla scomparsa. Il sei febbraio era stato rinvenuto il corpo della madre, Laura, lungo il corso dell'Adige tra i piccoli abitati di San Floriano e Laghetti. Su Benno, sono in corso perizie per valutarne la capacità di intendere e volere. Intanto la Cassazione - con il verdetto emesso stasera dalla Prima sezione penale, le cui motivazioni saranno reso note tra un mese circa - ha deciso di continuare a mantenere l'indagato in stato di detenzione nel carcere di Bolzano.