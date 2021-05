Auto finisce nel bosco a Caldes, muore donna

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Una donna di Caldes di 64 anni, Rosaria Pedrotti, è morta in un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava assieme al marito, Michele Rizzi di 78 anni, è precipitato lungo un pendio tra i boschi di Caldes, in valle di Sole.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava percorrendo una strada forestale, quindi non asfaltata, quando, per cause ancora da accertare, in località Plaz l'uomo ha perso il controllo del mezzo che è sbandato uscendo dalla carreggiata ed è rotolato nel bosco sottostante per diversi metri.

Secondo quanto riferito la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo mentre il marito è rimasto all'interno dell'abitacolo.

Nell'urto l'uomo ha perso il telefono e, ferito, si è incamminato a piedi verso il paese per chiedere aiuto. Sul posto la polizia stradale di Malè, i vigili del fuoco volontari ed i mezzi di soccorso, oltre che l'elicottero di Trentino Emergenza.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento. (ANSA).