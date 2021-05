Progettone Trentino, ogni euro speso raddoppia il suo valore

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Il Progettone in Trentino è efficiente ed efficace dal punto di vista produttivo, occupazionale e sociale. Inoltre, ogni euro speso dall'ente pubblico per questo strumento di politica del lavoro "raddoppia" il suo valore sul territorio a fronte di un costo netto di soli 5,3 euro per ora lavorata. Emerge dalla ricerca Euricse "L'impatto sociale ed economico del Progettone", realizzata nell'ambito dell'accordo di programma con la Provincia, e presentata nei giardini del Castello del Buonconsiglio. "Questa esperienza potrebbe essere estesa ai percettori di reddito di cittadinanza e la sua logica di fondo potrebbe essere applicata anche ai giovani colpiti dalla crisi Covid", ha detto il presidente di Euricse, Carlo Borzaga.

Quasi 500 gli interventi ambientali, tra manutenzione delle aree verdi, aree di sosta e piste ciclabili, e più di 300 sedi di lavoro per la realizzazione di servizi di pubblica utilità.

Un numero crescente di occupati - erano meno di 1000 nel 2008, negli ultimi anni sono saliti a una media di 1.800 - ai quali vengono offerti un contratto stabile (per l'80% si tratta di posizioni a tempo indeterminato) e una garanzia di vita dignitosa.

Questi i numeri relativi al 2018 evidenziati nel rapporto realizzato dal gruppo di lavoro formato da Eddi Fontanari, Sara Depedri e Carlo Borzaga.

La funzione sociale del Progettone, dicono i ricercatori, è evidenziata dalle concrete difficoltà di reimpiego delle persone nel mercato del lavoro ordinario a causa dell'età media elevata e di disagi o difficoltà allo svolgimento delle mansioni (il 57% dei sottoposti a visita sanitaria presenta limitazioni fisiche o prescrizioni mediche). Grazie alla realizzazione di contesti lavorativi personalizzati, il Progettone è riuscito a rendere le persone ampiamente produttive: lo dimostrano i dati delle assenze per malattia o infortunio, limitate al 4,8% di perdite di ore lavorabili nel 2019. (ANSA).