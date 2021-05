Milano-Cortina: in vigore legge Pat su misure straordinarie

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Dopo l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di Trento del provvedimento urgente proposto dalla Giunta, è entrata in vigore oggi la legge provinciale sulle misure straordinarie per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026.

Il primo dei 7 articoli prevede il concorso della Provincia di Trento all'organizzazione delle olimpiadi invernali "per valorizzare l'immagine del Trentino e l'attrattività del suo territorio, anche attraverso il confronto e il coordinamento con le istituzioni locali coinvolte". Si autorizza poi l'istituzione del "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione Milano Cortina 2026". Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte al massimo sette componenti. La legge consente poialla Provincia di avvalersi di apposite risorse umane per l'organizzazione dei giochi. L'articolo 4 stabilisce che la Giunta individui le opere e i lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle competizioni. Lavori che "devono essere eseguiti per assicurare la piena efficienza e fruibilità delle strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il termine massimo per la loro esecuzione e approvando le disposizioni organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine". La delibera proposta dalla Giunta per la realizzazione delle opere relative alle strutture sportive e agli impianti agonistici, da sistemare e adattare in vista dei Giochi, ha ottenuto ieri il parere favorevole della 4/a commissione del Consiglio provinciale. (ANSA).