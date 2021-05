Covid: dopo 8 giorni primo decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Dopo una tregua durata 8 giorni oggi si registra un decesso di un paziente covid in Alto Adige.

Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 1.169. I nuovi casi sono invece 62: 51 analizzando 941 tamponi pcr e 11 su 4.805 test antigenici.

Ha superato soglia di mezzo milione il numero dei test nasali effettuati nelle scuole che ora sono 520.565. Dei 404 risultati positivi 221 sono stati confermati con pcr. Continua a scendere il numero dei ricoveri: 19 nei normali reparti ospedalieri (-2), 13 nelle cliniche private (-3), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono fermi a 6. Gli altoatesini in quarantena sono 1957 e 73 i nuovi guariti. (ANSA).