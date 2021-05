Coldiretti Trentino Alto Adige:danni del meteo a fiori e api

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Anche in Trentino Alto Adige le anomalie del meteo hanno colpito le piante in piena fioritura con pesanti conseguenze sul raccolto di miele mentre la pioggia ed il forte vento hanno ulteriormente ostacolato l'attività di bottinatura delle api. Le difficoltà delle api - segnala la Coldiretti - sono un pericolo grave per la biodiversità considerato che questi insetti contribuiscono all'impollinazione.

In media una singola ape - precisa la Coldiretti - visita in genere circa 7.000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele.

Un ruolo fondamentale considerato che - evidenzia la Coldiretti - dall'impollinazione dalle api dipendono, in una certa misura, ben 3 colture alimentari su 4, come mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri e i meloni secondo la Fao, ma l'impollinazione operata dalle api è fondamentale anche per la conservazione del patrimonio vegetale spontaneo.

La crisi delle api rappresenta un danno ambientale ed economico in una situazione in cui - sottolinea Coldiretti - la svolta salutista degli italiani per effetto della pandemia Covid ha spinto all'aumento del 13% degli acquisti familiari di miele nel 2020. Ma sugli scaffali dei supermercati italiani - evidenzia Coldiretti - più di 1 vasetto di miele su 2 viene dall'estero a fronte di una produzione nazionale stimata pari a 18,5 milioni di chili nel 2020. Proprio per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall'estero, spesso di bassa qualità, occorre - consiglia la Coldiretti - verificare con attenzione l'origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica.

In Italia - precisa la Coldiretti - esistono più di 60 varietà di miele e, secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati del rapporto dell'Osservatorio nazionale miele, ci sono 1,6 milioni di alveari curati da circa 70.000 apicoltori dei quali oltre 2 su 3 sono hobbisti che producono per l'autoconsumo.

(ANSA).