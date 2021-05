Meno auto e nuove assunzioni al Parco Adamello Brenta

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Nuove assunzioni in arrivo al Parco naturale Adamello Brenta, sia a tempo indeterminato che determinato: nel corso della Giunta di ieri, riunitasi alla presenza del presidente Walter Ferrazza, è stata decisa l'assunzione di una figura di operaio a tempo indeterminato ed alcune altre a tempo determinato, per far fronte alle esigenze che si manifesteranno nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte della manutenzione del territorio. A breve - precisa una nota - verrà indetta inoltre una selezione per personale da assumersi con contratto di diritto privato a tempo indeterminato e determinato, per i profili di addetto ad attività promozionali, didattiche e dimostrative e di supporto alla ricerca scientifica.

A ciò si somma la selezione già bandita per l'assunzione a tempo determinato di 10-12 addetti alla mobilità, ovvero incaricati di assistere i visitatori che nel corso dell'estate affluiranno con le loro auto ai parcheggi di attestamento all'interno del Parco e utilizzeranno i bus navetta per raggiungere le diverse località. I nuovi assunti si aggiungeranno agli altri 50 circa confermati dallo scorso anno, portando in tutto ad una sessantina gli addetti ai visitatori totali.

Nel corso della seduta la Giunta ha approvato anche il progetto generale riguardante il servizio di mobilità sostenibile, che verrà realizzato in collaborazione con ApT e Trentino Trasporti nel territorio durante la prossima stagione estiva. L'obiettivo è ridurre quanto più possibile l'uso dell'automobile privata, venendo incontro alle esigenze dei tanti turisti attesi nelle valli, con il progressivo attenuarsi dei vincoli imposti dalla pandemia, ma anche dei residenti. Il Piano verrà presentato prossimamente al pubblico, non appena messi a punto i dettagli. (ANSA).