In Alto Adige da subito vaccino a tutte le fasce d'età

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - L'Alto Adige da giovedì apre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. Una serie di 'serate vax' con Astrazeneca sono in programma in tutta la provincia. Come spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Florian Zerzer, "si tratta di un progetto pilota che in caso di successo potrà essere replicato". Con l'iniziativa serale l'Asl vuole avvicinare le persone che "lavorano di giorno e difficilmente si possono liberare". Da giovedì a sabato sono previsti "Open Vax Day&Night" a Bressanone, Vipiteno, Bolzano, Lana, Silandro e Brunico. Le prenotazioni per 4.800 appuntamenti partono dalla prossima mezzanotte. (ANSA).