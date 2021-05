Arnie slovene donate alla Fondazione Mach

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Inaugurate oggi, a San Michele all'Adige, le due arnie tipiche slovene che l'ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia ha donato alla Fondazione Edmund Mach (Fem) come omaggio e segno di collaborazione per la tutela delle api.

Il dono - sottolinea Fem - testimonia il comune impegno e la volontà di collaborazione nell'ambito della tutela delle api, ma vuole essere anche una felice occasione per celebrare un antico rapporto culturale, tra Slovenia e Trentino, due territori accomunati da una apicoltura diffusa e dal grande valore sociale oltre che produttivo.

L'ambasciatore Tomaž Kunstelj ha espresso il proprio compiacimento per la donazione dell'arnia alla Fondazione Mach.

"Le api ed altri impollinatori rappresentano un valore inestimabile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale" ha sottolineato evidenziando l'urgenza della loro tutela per la conservazione della natura, degli animali e di conseguenza dell'intera umanità. "Queste due arnie rappresentano una cultura, una storia, un territorio, la Slovenia, che ha profondi legami con il Trentino. La Slovenia e il Trentino hanno in comune una apicoltura diffusa, dal grande valore sociale e non solo produttivo", ha detto il direttore generale della Fondazione Mach, Mario Del Grosso Destreri. (ANSA).