Incendio alla discarica Ischia Frizzi

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - La scorsa notte alle 22:14 la centrale provinciale dïemergenza ha ricevuto una chiamata per un incendio presso la discarica Ischia Frizzi a Vadena.

Immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Vadena, di Laives ed il Corpo Permanente di Bolzano si sono recati sul posto.

Allïarrivo delle prime squadre vi era già un incendio con un fronte di circa 70m che interessava la parte Sud della discarica. Circa 600 mc di rifiuti ingombranti, in parte interi ed in parte già sminuzzati bruciava.

Dopo un'ora lïincendio era sotto controllo. Il lavoro di spegnimento degli ultimi focolai è proseguito per tutta la notte. Il fumo intenso è stato avvertito in tutta la conca di Bolzano. (ANSA).