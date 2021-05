Covid: 2 decessi in Trentino, 62 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Altri due decessi per Covid-19 i n Trentino. Si tratta di due donne, entrambe decedute in ospedale, l'età media è di 82 anni. Migliora ulteriormente la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri ci sono state 2 dimissioni e 1 solo nuovo ingresso. Il totale dei pazienti ricoverati è pertanto pari a 62, di cui 15 in rianimazione.

Nel rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari si registrano anche 15 nuovi contagi: 4 sono emersi da tamponi molecolari (204 quelli analizzati ieri, tutti all'ospedale Santa Chiara) e 11 all'antigenico (ieri sono stati notificati all'azienda 153 test rapidi).

Nel dettaglio, fra i nuovi contagi ci sono 2 bambini fra i 3 ed i 5 anni, mentre ce ne sono 3 in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Le classi in quarantena ieri erano 85. I guariti sono 28, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 42.810.

Sul fronte del piano vaccini, il totale raggiunto stamattina è pari a 241.442 somministrazioni (di cui 51.382 seconde dosi).

A cittadini over 80 sono state somministrate 59.595 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 47.670 dosi e tra i 60-69 anni 50.326 dosi. (ANSA).