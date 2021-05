Anziano cade dalle scale e muore a Glorenza

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Incidente domestico mortale ieri sera a Glorenza. Il 72enne Rudolf Wallnoefer era in casa con la moglie e alcuni parenti, quando, ad un certo punto, è salito in camera. L'uomo, forse per un malore, è però caduto dalle scale sbattendo la testa contro uno spigolo e morendo sul colpo.

Inutile l'intervento dei soccorritori. (ANSA).