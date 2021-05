Covid: nessun decesso in Alto Adige, 2 in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Nessun decesso Covid in Alto Adige e due in Trentino. Il bollettino per la Provincia di Trento dà conto inoltre di 54 nuovi casi positivi al molecolare e 29 all'antigenico. I molecolari hanno confermato anche 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Le nuove guarigioni invece sono 83. Sul fronte dei vaccini, questa mattina risultavano somministrate 239.207 dosi (di cui 51.237 seconde dosi). Questa la suddivisione per età: a ultra ottantenni 59.556 dosi, nella fascia 70-79 anni 47.616 dosi e tra i 60-69 anni 50.223 dosi.

In Alto Adige i laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno invece effettuato 738 tamponi PCR e registrati 43 nuovi casi positivi. Inoltre 8 test antigenici positivi su 2.592. In Provincia di Bolzano i cosiddetti tamponicini effettuati a scuola si stanno avvicinando a soglia 500.000. Sono stati effettuati infattti 486.593 test totali in 548 scuole, 386 risultati positivi, di cui 214 confermati.

Continuano a scendere i ricoveri che ora sono 18 sia nei normali reparti (-3) che nelle cliniche private e 7 in terapia intensiva. (ANSA).