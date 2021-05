Manifestazione no mask con centinaia di persone a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Sono centinaia, circa 500 secondo la Questura, i manifestanti riuniti questo pomeriggio a Bolzano, sui prati lungo il fiume Talvera. Molti dei presenti alla manifestazione, denominata "Cambiamo rotta" e organizzata grazie al 'tam tam' su Facebook, non indossano la mascherina.

Sul posto è stato montato anche un piccolo palco per gli interventi e vengono anche date informazioni dagli avvocati presenti.

Sono stati lanciati anche slogan contro i politici ed esposti striscioni e cartelli ("Chi baratta la salute per la libertà non avrà né l'una né l'altra"). La manifestazione - organizzata, tra le altre, dalle associazioni 'Genitori attivi Bz' e 'Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria' - è regolarmente autorizzata ma per verificare il rispetto delle norme anti Covid sul posto ci sono anche le forze dell'ordine che, come avvenuto in precedenti occasioni, starebbero provvedendo ad indentificare i presenti per poi procedere all'eventuale contravvenzione.

