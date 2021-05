Schwazer "niente rabbia, ho dato tutto

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Non c'è nessun tipo di rabbia o frustrazione da parte mia sulla decisione del tribunale svizzero che non mi ha concesso la sospensione temporanea della mia squalifica". In una dichiarazione data all'ANSA attraverso la sua manager Giulia Mancini, Alex Schwazer racconta il suo stato d'animo. "Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non ho nessun tipo di rimpianto. Dopo l'assoluzione a livello penale ho dato tutto quello che potevo dare in allenamento negli ultimi mesi, pur sapendo che sarebbe stato difficile che venisse sospesa la mia squalifica. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto" conclude il marciatore. (ANSA).