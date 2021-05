Passeggero bus senza mascherina prende a pugni autista

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Aggredisce e prende a pugni il conducente di un autobus a Trento dopo essere stato invitato ad indossare la mascherina. Individuato dalla polizia, il passeggero è stato denunciato.

Il fatto è avvenuto su un mezzo di Trentino Trasporti, nella zona di Gocciadoro. Secondo una prima ricostruzione, un giovane di 29 anni residente in Trentino e con diversi precedenti, dopo essere stato più volte invitato ad un corretto uso della mascherina, si è scagliato contro l'autista sferrandogli alcuni pugni sul volto. L'autista si è recato al pronto soccorso, mentre l'aggressore è stato condotto in questura dove è stato denunciato per lesioni, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Inoltre è stato allontanato dalla città di Trento con foglio di via e divieto di ritorno della durata di tre anni. (ANSA).