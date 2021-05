Figliuolo, sistema tracciamento Alto Adige è un'eccellenza

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - "La Provincia di Bolzano sta facendo un eccellente lavoro di tracciamento, soprattutto con i test nasali, che rappresentano una buona pratica che spero di poter mettere a frutto anche a Roma e di studiarlo bene a livello logistico e scientifico". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo dopo la visita dell'hub alla fiera di Bolzano. In Alto Adige i test nasali vengono effettuati in forma permanente due volte alla settimana in tutte le scuole. Il generale - ha poi riferito al governatore Arno Kompatscher - ha di persona testato il corona-pass altoatesino. Pochi minuti dopo il test nasale sul suo telefonino è arrivata la spuntina verde che in Alto Adige da accesso ai locali interni dei ristoranti e agli eventi al chiuso.

"Il green pass altoatesino - ha precisato Figliuolo - prevede già molto a livello premiale di quello che sarà il passaporto europeo, per quanto riguarda la possibilità di viaggiare". In merito alla campagna vaccinale il generale ha sottolineato la "grande attenzione posta in Alto Adige agli over 80 e ai fragili, avendo di fatto quasi chiuso questo importante capitolo". Il commissario ha definito "maggio un mese di transizione, ricordando che la scorsa settimana si viaggiava su una media di 460 mila somministrazioni al giorno. Figliuolo ha comunque ricordato che in media il 90% delle dosi a disposizione vengono utilizzate. "Queste - ha aggiunto - significa lavorare bene, puntando soprattutto sugli over 65 e per una riduzione dei numeri di ospedalizzazione. (ANSA).