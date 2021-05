Covid: in Alto Adige giornata dei musei solo col Corona-Pass

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Domenica 16 maggio, torna la Giornata internazionale dei musei. Oltre 40 musei, in Alto Adige, offriranno ingresso libero e un programma speciale.

L'accesso sarà consentito solo con il Corona-Pass e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sulla pagina web www.provincia.bz.it/giornatamusei è disponibile l'elenco degli oltre 40 musei e luoghi espositivi della provincia di Bolzano che aderiscono alla giornata. "Dopo un difficile periodo di chiusure, la Giornata internazionale dei musei rappresenta un'ottima occasione per riscoprire il mondo dei musei dell'Alto Adige, magari coniugando l'esperienza culturale con una giornata all'aria aperta", ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

Oltre alle opere o ai reperti permanentemente esposti nei musei, si potranno visitare anche numerose mostre temporanee: per esempio, "Incredible Bugs" al Museo di scienze naturali a Bolzano, che illustra la vita degli insetti con enormi modelli realizzati da uno specialista, o "L'arte può" a Castel Tirolo, nella quale chi la visita viene avviato dagli artisti stessi, attraverso videointerviste e postazioni interattive, a creare un'opera. (ANSA).