Covid: 0 decessi in Trentino, situazione stabile in ospedali

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Anche oggi nessun decesso da Covid in Trentino. I nuovi contagi sono 51 (21 rilevati da 1.080 tamponi molecolari, 30 da 1.083 test rapidi antigenici), informa il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Stabile la situazione negli ospedali dove ci sono 68 pazienti ricoverati, 18 dei quali nelle terapie intensive, e rimane bilanciato il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni (ieri 6 in entrambi i casi).

I nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 16. Le classi in quarantena ieri erano 72. Nelle fasce più anziane troviamo solo un positivo tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. I nuovi guariti sono 106.

Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 233.648: la cifra comprende 49.117 richiami, 59.374 dosi che hanno interessato gli ultra ottantenni, 47.177 dosi in fascia 70-79 anni e 49.468 dosi in quella fra i 60 ed i 69 anni. (ANSA).